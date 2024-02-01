В Киеве прошел Марш памяти белорусов, погибших за Украину 3 1.02.2024, 21:19

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Герои не умирают!

В пятницу, 26 января, в Киеве прошел Марш в честь Героя Небесной сотни, Героя Украины и Беларуси Михаила Жизневского (погиб 22 января 2014 года на улице Грушевского во время Революции Достоинства) и других белорусов, погибших за Украину в 2014-2024 гг.

Участники Марша прошли маршем от Михайловской площади через Софиевскую, Театральную площадь и Крещатик к Мемориалу Жизневскому на улице Грушевского — маршрут не менялся с 2014 года, когда 26 января 2014 года они отвезли Михаила Жизневского в последний путь.

Марш памяти проходит ежегодно с 2016 года в день рождения Михаила Жизневского – 26 января.

На данный момент известно, что в 2014-2024 годах за Украину погибло 58 белорусов.