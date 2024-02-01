Литва аннулировала вид на жительство майору из Беларуси, причастного к подавлению митингов 6 1.02.2024, 21:35

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Александр Мациевич

Майора могут депортировать.

Литва ввела ограничения против Департамент миграции Литвы сегодня, 1 февраля, аннулировал вид на жительство, выданный майору из Беларуси Александру Мациевичу. Он причастен к подавлению митингов 2020 года.

Об этом заявило Министерство внутренних дел Литвы, сообщает LRT.

«Вышеупомянутое лицо не соответствует условиям выдачи вида на жительство в Литовской Республике», - говорится в заявлении.

Отмечается, что майор белорусской милиции Мациевич, который участвовал в подавлении протестов в Лиде в 2020 году, получил вид на жительство в Литве и трудоустроился в стране.

По данным МВД, по этому гражданину Беларуси также обращались в Департамент государственной безопасности.

«Если выяснится, что этот человек представляет угрозу безопасности государства, будет принято решение о запрете его въезда в Литву», - говорится в сообщении.

По данным Министерства внутренних дел, Мациевич впервые въехал в Литву из Польши по национальной визе другой страны Евросоюза.

Когда в ноябре 2022 года он получил разрешение на временное проживание в Литве, у литовских властей не было данных о том, что этот человек может представлять угрозу безопасности государства.