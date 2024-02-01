Залужный назвал три направления, на которых Украина должна сосредоточиться в 2024 году 1 1.02.2024, 21:38

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ВСУ надо изменить философию войны.

Украине в вопросе войны с Россией необходимо сосредоточить усилия на трех моментах в 2024 году. Они касаются обеспечения защитников и не только.

Об этом говорится в его статье, которую опубликовал канал CNN в четверг, 1 февраля.

Как отметил генерал, Украине в этом году нужно сосредоточить усилия на:

создании системы обеспечения Сил обороны высокотехнологичными средствами;

внедрении новой философии подготовки и ведения военных действий с учетом ограничений;

как следствие, в кратчайшие сроки овладеть новыми способностями к ведению боевых действий.

Он подчеркнул, что в современных условиях ВСУ обладают способностями, которые позволяют не только уничтожать врага, но и обеспечивают существование самой государственности.

«Поэтому крайне необходимо воспользоваться возможностями, предоставленными новыми условиями войны, для максимального накопления новейшего боевого потенциала, который позволит меньшими ресурсами наносить противнику максимальное урон, остановить агрессию и обезопасить от нее Украину в будущем», - добавил Залужный.

По словам Залужного, основной причиной изменения стратегии и способов применения войск является развитие вооружения и военной техники, особенно беспилотных систем. Он отметил, что их применение стало массовым и позволяет выполнять широкий спектр задач.

«Следовательно беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционной формы, которые во времени не выгодны для Украины по целому ряду причин», - говорит Залужный.

Однако он считает, что в настоящее время существует ряд факторов, безусловно влияющих на решения по поиску новых форм применения сил обороны.

По его мнению, это нестабильная политическая ситуация вокруг Украины. А также высока вероятность провоцирования Россией ряда конфликтов по примеру Израиля и Йемена и отвлечения основных партнеров от поддержки Украины.

Залужный обратил внимание и на истощенность партнеров, в частности, их запасов ракет и боеприпасов к артиллерии и ПВО. Это повлияло на высокую интенсивность боевых действий в Украине и невозможность их быстрого изготовления на фоне мирового дефицита пороха.