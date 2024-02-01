Месси в последний момент появился в заявке на матч с клубом Роналду 1.02.2024, 22:12

Лионель Месси

Сам Роналду матч пропустил.

«Интер Майами» включил Лионеля Месси в заявку на товарищеский матч с саудовским «Ан-Насром» всего за несколько минут до начала товарищеской встречи в Эр-Рияде. В первоначальной версии заявки аргентинца не было.

Накануне стало известно, что в матче из-за травмы не примет участие и португальский форвард «Ан-Насра» Криштиану Роналду.

Матч в Эр-Рияде анонсировался как «последний танец» между двумя многократными обладателями «Золотого мяча».

Уже к 12-й минуте «Ан-Наср» повел со счетом 3:0, причем третий гол Эмерик Лапорт забил с центра поля.

В последний раз аргентинец выходил на поле против португальца в январе прошлого года, когда ПСЖ играл со сборной Эр-Рияда. Тогда Месси забил один мяч, Роналду — два.

В прошлом году Роналду забил 54 гола, став лучшим бомбардиром, а Месси получил восьмой «Золотой мяч» и был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.