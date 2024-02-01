Пашинян заявил, что Россия уже не может быть военным партнером Армении 2 1.02.2024, 22:14

2,344

Никол Пашинян

По его словам, Армении нужно понять, с кем развивать военное сотрудничество.

Армения больше не может развивать военно-техническое сотрудничество и наращивать оборонные связи только с Россией, как это было раньше, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью Общественному радио Армении.

По мнению Пашиняна, Армении нужно изменить концепцию развития армии. Он не исключил, что соответствующий документ будет принят до конца года. В нем необходимо пересмотреть взаимодействие с другими государствами и изложить представление, с кем и как должна сотрудничать страна в оборонной сфере, считает премьер.

«Нужно понять, с кем мы должны развивать военное и военно-техническое сотрудничество. В прошлом такого вопроса не было, как не было сложностей с концепцией. В прошлом отношения Армении в оборонной сфере были на 97% связаны с Россией. Сейчас этого не может быть в силу объективных и субъективных причин», — сказал Пашинян.

В концепцию необходимо включить конкретные договоренности, которые будут реализованы, продолжил премьер. Также Армения должна понимать, какие отношения строит с Ираном, Индией, Грузией, США, Францией и Россией, останется ли она в составе ОДКБ, сказал он.

Пашинян не раз заявлял о необходимости диверсифицировать систему безопасности страны. В частности, он обсуждал возможность наращивания военного сотрудничества с представителем НАТО, которого принял в Ереване 19 января.