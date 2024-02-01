Путин приказал посадить 12 разработчиков гиперзвуковых технологий 10 1.02.2024, 22:29

5,932

За госизмену.

В России арестовали как минимум 12 ученых, которые занимались изучением физических процессов при гиперзвуковых скоростях, подсчитало ВВС. Всех их обвинили в госизмене (статья 275 УК). Трое задержанных уже умерли.

ФСБ начала активно интересоваться специалистами в этой области после 2018 года — тогда президент Владимир Путин презентовал «не имеющие аналогов в мире» российские гиперзвуковые ракеты в послании Федеральному собранию. Он заявил, что новое оружие сможет маневрировать в плотных слоях атмосферы со скоростью метеорита, преодолевать все современные системы ПРО и будет «практически неуязвимым». Также Путин пригрозил Западу: «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас» и поблагодарил разработчиков оружия.

Несмотря на это, впоследствии сразу несколько ученых, изучающих гиперзвук, были арестованы в подмосковных Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш), Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Жуковского (ЦАГИ), а также в новосибирском Институте теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН.

В ИТПМ фигурантами дел о госизмене стали директор Александр Шиплюк и главные научные сотрудники Александр Маслов и Валерий Звегинцев. Первых двух обвинили в передаче секретов Китаю.

Звегинцев, основавший в институте лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей, сотрудничал с доцентом Томского политехнического университета Владиславом Галкиным, об аресте которого стало известно в декабре прошлого года. По данным источника ТАСС, дела против ученых могли быть возбуждены из-за публикации 2021 года в иранском научном журнале. До 2017 года Галкин работал в ИТПМ.

Еще в двух статьях ученых, вышедших за рубежом, соавтором был Шиплюк. Маслова, Звегинцева и Шиплюка также объединяет участие в проектах седьмой рамочной программы Европейского союза FP7, которая предусматривает выделение грантов на космические исследования.

В этой же программе участвовали ЦАГИ и ЦНИИмаш, шестерых сотрудников которых также обвинили в госизмене. 27 октября прошлого года суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима физика Анатолия Губанова, работавшего начальником отдела в ЦАГИ. По версии следствия, он передал одному из европейских государств секретные сведения о гиперзвуковом гражданском самолете HEXAFLY-INT на водородном топливе, в разработке которого, помимо России, участвовали Нидерланды, Германия, Италия, Бельгия и Великобритания.

Починенный Губанова, профессор МФТИ и доктор технических наук Валерий Голубкин получил аналогичный срок по тому же обвинению.

В ЦНИИМаш дела о госизмене завели на ведущего специалиста, физика Владимира Кудрявцева — он умер, не дожив до суда. По словам его вдовы, ее муж работал с Масловым. Та же участь постигла начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш Романа Ковалева — его освободили по состоянию здоровья 13 апреля 2022 года и через две недели он скончался от рака.

Еще один умерший подследственный — завлабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН Дмитрий Колкер, которого увезли из больницы в СИЗО на IV стадии рака поджелудочной железы. Он умер через два дня после ареста.

В частных беседах сотрудники ФСБ признавались, что аресты по обвинениям в продаже секретной информации о российском гиперзвуковом оружии происходят «по высокому желанию», рассказал адвокат Евгений Смирнов из «Первого отдела», защищавший в судах фигурантов дел о госизмене, в том числе ученых. По его словам, следователи прямо говорили, что докладывают Путину о каждом таком деле в отношении ученых.

Цель работы ФСБ — продемонстрировать, что за тайнами о российских ракетах охотятся шпионы, уточнил Смирнов: «Потешить эго, показать, что российские ракеты — лучшие и их пытаются украсть».

Он обратил внимание, что почти все дела о госизмене против ученых развивались одинаково: сотрудники ФСБ приходили в институты и искали среди их международных проектов за 10-15 лет то, что им «максимально подходит». «Задача была не найти виновных, а в каждом институте посадить по несколько человек», — подчеркнул Смирнов.