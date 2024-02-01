В ВСУ впервые начали выдавать женскую военную форму 1.02.2024, 22:57

50 тысяч летних комплектов уже поступают в армию.

Женщины-военнослужащие Вооруженных сил Украины сегодня впервые получили комплекты летних полевых костюмов, которые изготовлены с учетом женских антропометрических параметров.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным министерства, в новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации.

Особенности формы

Женские костюмы изготавливаются:

в размерах от 40 до 64:

росте от 146 до 188 сантиметров:

и в двух полнотных группах: II и III.

Модели разрабатывало соответствующее подразделение ВСУ — вместе с общественными организациями и украинскими производителями. Они проходили военно-исследовательские испытания в одной из воинских частей.

«К этому мы все шли очень долго. Сегодня имеем результат, и это очень важно. Ведь в украинской армии сейчас несут службу десятки тысяч женщин. Из них — около 5 тысяч находятся на передовой. Наша задача — создать достойные условия для их службы», - заявила заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

В настоящее время сформирована и предоставлена в ГП МОУ «Агентство оборонных закупок» заявку на закупку в 2024 году 65 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов и 100 тысяч комплектов женского белья.

В январе 2024 г. были объявлены тендеры на закупки этих товаров. Пока 50 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов уже начали поставлять в войска.