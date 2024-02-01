Швейцария объявила о намерении углубить сотрудничество с НАТО 1 1.02.2024, 23:17

Страна укрепляет свою безопасность.

Федеральное правительство Швейцарии намерено углубить сотрудничество с Североатлантическим Альянсом, в частности путем привлечения срочников к совместным учебным миссиям и пересмотра правил транзита иностранных военных через свою территорию.

Об этом, как пишет Swissinfo, говорится в отчете швейцарского правительства об усилении безопасности, представленного парламенту страны накануне, 31 января.

Власти Швейцарии в отчете отмечает, что продолжает придерживаться многолетней политики нейтралитета, но оставляет за собой право в случае нападения формировать необходимые военные альянсы. «Необходимо создать правовую основу с соблюдением границ нейтралитета», – говорится в документе.

В этом же контексте швейцарский Федеральный совет предлагает усилить сотрудничество с НАТО в сфере обороны.

«Швейцария в значительной степени сама наложила на себя нынешние ограничения, поэтому она должна отказаться от них или по крайней мере адаптировать их в рамках закона о нейтралитете», – отмечается в отчете.

Правительство Швейцарии также заявило, что не следует брать на себя никаких обязательств, зависимостей или ограничений, которые были бы в конечном итоге несовместимы с нейтралитетом страны.