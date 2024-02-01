Лидер большинства в Сенате анонсировал голосование за помощь Украине
- 1.02.2024, 23:49
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Голосование состоится на следующей неделе.
На следующей неделе Сенат США будет голосовать по соглашению о пограничной безопасности и помощи Украине.
Об этом заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, сообщает Politico.
Шумер сообщил, что текст соглашения будет обнародован уже в пятницу или уже в воскресенье.
Он планирует назначить голосование по законопроекту на следующей неделе, которое состоится не позднее среды.
«Это даст членам достаточно времени, чтобы прочитать законопроект перед голосованием по нему», - заявил Шумер.