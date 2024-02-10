Автобус резко затормозил - и минчанка четыре месяца провела на больничном 10.02.2024, 1:17

Компенсация оказалась намного меньше, чем она рассчитывала.

В суде Заводского района Минска рассмотрели иск горожанки к «Минсктрансу». Она повредила ногу в резко затормозившем автобусе и потребовала у предприятия моральную компенсацию в 30 тысяч рублей. Но назначенная ей сумма оказалась в несколько раз меньше, отмечает «Зеркало».

Инцидент произошел в мае 2023 года. Женщина ехала на автобусе, в какой-то момент водитель нарушил правила дорожного движения и резко затормозил. Она упала и ударилась ногой о косяк ящика в дверях салона.

Из-за травмы женщине пришлось обратиться к врачу. Она провела на больничном четыре месяца, долго лечилась и перенесла операцию. В суд минчанка обратилась с иском к КТУП «Минсктранс», где потребовала моральную компенсацию в 30 тысяч рублей за перенесенные физические и нравственные страдания.

Представитель ответчика в суде не признал исковые требования — заявил, что нет связи между падением женщины в автобусе, полученной ею травмой и необходимостью лечения. Водитель автобуса также возражал против удовлетворения иска.

Суд, однако, встал на сторону горожанки и постановил взыскать компенсацию с «Минсктранса» в ее пользу — однако всего 3500 рублей вместо запрошенных 30 тысяч.

«При определении размера такого вреда суд учитывал требования разумности и справедливости, характер причиненных истице физических и нравственных страданий, длительность расстройства здоровья и нахождения на больничном листе, а также возраст истицы», — говорится в решении суда.

Его никто не стал обжаловать и опротестовывать, и оно вступило в законную силу.