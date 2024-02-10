«По России будет удар в 500 ракет» 10.02.2024, 3:01

Генерал-майор запаса СБУ о плане НАТО на случай прямой агрессии РФ.

На случай, если РФ развяжет войну против стран НАТО, Альянсом разработан сценарий ответных действий. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил украинский военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель главы СБУ (2014-2015 гг.), директор Агентства реформирования сектора безопасности, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун.

- НАТО разработан сценарий ведения войны против России, если что-то случится, или российские войскаперейдут границу, или будет какая-то очень серьезная конфликтная ситуация. Так вот все это действие будет заключаться, кроме того, что будет поднята стратегическая авиация, будет залп около 500 ракет. Чтобы вы понимали разницу, когда по хуситам ударили первый раз было около 100 ракет одновременно, плюс-минус с расчетом времени. То по России будет удар в 500 ракет, — сказал он.

И в первую очередь, уточнил эксперт, эти ракеты пролетят по тем центрам, как они называют, принятия решений, в глубине России.

«Которые точно русские не смогут вовремя прикрыть, потому что система ПВО не может прикрыть даже от наших беспилотников. Россия про это знает, они это все понимают, и единственное, что им остается, это риторика ядерного государства, которое машет своей дубиной», — говорит Ягун.

Но, отметил генерал-майор запаса СБУ, специалисты уже не первый год говорят о существовании очень большой вероятности того, что в РФ часть ракет просто не взлетит из шахт, еще какая-то часть может взорваться прямо на месте их запуска.

«Об этом знают офицеры, служащие в войсках стратегического сдерживания, и еще неизвестно, нажмут ли они кнопки. То есть факторов столько, что ядерное оружие России может оказаться действительно на таком же самом уровне, как и уровень ее армии, миф про которую рассыпался в Украине», — резюмировал Виктор Ягун.