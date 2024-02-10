Жители Башкортостана хотят вернуть контроль над ресурсами республики 10.02.2024, 4:28

В Башкортостане недовольны политикой, которую проводит Москва.

Жители Башкортостана хотят вернуть контроль над деньгами и ресурсами, принадлежащими их республике. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявила татарская активистка, журналистка Лейла Латыпова.

- Учитывая беспрецедентный масштаб репрессий, говорить о каком-либо отделении сейчас страшно. Думаю, что для человека, который находится внутри республики и все видит, пока сложно представить, что еще что-то начнет вокруг рушиться, привычная картина мира, — сказала она.

По ее словам, в Башкортостане всегда было недовольство тем, какую политику проводит так называемый федеральный центр — Москва.

«Это откачка ресурсов, в том числе экономических. Ведь Башкортостан — одна из самых богатых республик в составе России. Но при этом люди в ней живут совершенно несоизмеримо с тем, что хранится в недрах их родины. Так что, да, разговоры о федерализации были всегда, наверное, сейчас их больше», — рассказала активистка.

По ее мнению, только референдум позволит выяснить, чего желают жители республики.

«Люди просто хотят вернуть то, что у них было. Прежде всего, чтобы были честные выборы главы республики и контроль над деньгами и ресурсами, которые у них есть, — возможность самим определять свое будущее», — резюмировала Лейла Латыпова.