Украинские десантники показали эффектное видео тренировок
- 10.02.2024, 6:01
Бойцы использовали танк Challenger 2.
Украинские десантники из 82 отдельной десантно-штурмовой бригады провели учения. В их ходе бойцы использовали танк Challenger 2.
Как отметили в «СтратКоме ВСУ», в ходе учений военные использовали не только Challenger 2, но и FPV-дроны. Также на видео присутствует другая военная техника.
«Подготовка происходит максимально приближенно к реальному бою со средствами психологического воздействия на военных2, - уточнили в СтратКоме.
На видео можно заметить, что тренировки защитников проходили в лесополосе.