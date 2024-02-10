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Украинские десантники показали эффектное видео тренировок

  • 10.02.2024, 6:01
Украинские десантники показали эффектное видео тренировок

Бойцы использовали танк Challenger 2.

Украинские десантники из 82 отдельной десантно-штурмовой бригады провели учения. В их ходе бойцы использовали танк Challenger 2.

Как отметили в «СтратКоме ВСУ», в ходе учений военные использовали не только Challenger 2, но и FPV-дроны. Также на видео присутствует другая военная техника.

«Подготовка происходит максимально приближенно к реальному бою со средствами психологического воздействия на военных2, - уточнили в СтратКоме.

На видео можно заметить, что тренировки защитников проходили в лесополосе.

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