Россия ударила по АЗС в Харькове: сгорело 15 домов 1 10.02.2024, 8:42

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Среди погибших есть дети.

Российские войска вечером в пятницу, 9 февраля, атаковали Харьков и область ударными беспилотниками-камикадзе типа «Шахед». Под удар неприятеля попала гражданская инфраструктура. В областном центре россияне попали в АЗС, вспыхнул сильный пожар, сгорело по меньшей мере 15 частных домов.

В результате атак есть пострадавшие, известно также о семерых погибших, среди которых – трое детей, самому маленькому ребенку было всего шесть месяцев. О последствиях вражеского удара рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«В результате атаки оккупантов вражескими беспилотниками в Харькове погибли пять человек. Данные лиц устанавливают, среди них предварительно – двое детей», – написал он утром 10 февраля.

Но уже через несколько минут Синегубов уточнил, что количество жертв возросло.

«К сожалению, количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи. Среди них трое детей: 7, 4 лет и младенец около 6 месяцев», – написал глава Харьковской ОВА.

Первым о вражеском ударе по Харькову накануне вечером сообщил городской голова Игорь Терехов. В своем канале в Telegram около 22.40 он написал о взрывах в городе.

«Харьков под вражескими ударами. В городе есть серия взрывов. Шахеды. Под ударом гражданская инфраструктура», – написал Терехов.

Позже Терехов рассказал, что россияне ударили «Шахедами» по АЗС. В результате этого попадания разлилось горючее, загорелось 14 частных жилых домов. Площадь пожара 3700 квадратных метров.

«Эвакуированы 50 харьковчан, среди которых двое детей. ГСЧС продолжают борьбу с огнем и поиск возможных пострадавших людей», – сообщил мэр города.

В сети опубликовали кадры, на которых виден пожар после прилетов в Харькове.

В результате атаки россиян один человек получил 40% ожогов тела и находится в больнице. Спасены 4 человека, 50 эвакуированы. Количество пострадавших может увеличиваться, сообщил руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков.

По его словам, сгорело по меньшей мере 15 домов.

«Российские военные, предварительно, с территории Белгородской области, запустили БПЛА типа Shahed. Три беспилотника попали по Немышлянскому району Харькова. В результате разрушен объект критической инфраструктуры. Там было большое количество топлива, поэтому так ужасны последствия пожара», — сказал Фильчаков.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также отметил, что под удар врага попал и населенный пункт Большой Бурлук. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Оккупанты попали в гражданский объект – кафе.