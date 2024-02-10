Россияне расстреляли и взорвали гранатой безоружных военных ВСУ под Бахмутом 10.02.2024, 8:49

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Украинская прокуратура сообщила подробности.

В районе Клещиевки Донецкой области российские военные расстреляли безоружного украинского военного, который вышел к ним с поднятыми руками. Еще одного бойца ВСУ враг убил с помощью гранаты. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора в Telegram.

9 февраля в СМИ распространили видео, на котором оккупанты убили украинских защитников во время захвата позиций возле Клещиевки Бахмутского района. Вражеский беспилотный летательный аппарат зафиксировал как, вероятно, командир одного из российских подразделений приказал не брать в плен во время штурма окопов ВСУ.

«Во время наступления на позиции военных РФ расстреляли одного безоружного пленного, который вышел к ним с поднятыми руками. И убили второго, бросив гранату в блиндаж», — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций, также это квалифицируется как тяжкое международное преступление. Поэтому руководство Донецкой областной прокуратуры начало досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, связанного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).