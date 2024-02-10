Депутат Бундестага призвал наносить сокрушительные удары по РФ 2 10.02.2024, 8:54

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Родерих Кизеветтер

Фото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Российские военные объекты и штабы должны быть уничтожены.

Депутат Бундестага, эксперт Христианско-демократического союза по обороне и внешней политике Родерих Кизеветтер заявил, что пора осознать, что творит президент РФ Владимир Путин и сделать выводы. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

В то же время депутат подчеркнул, что сама Германия не должна быть втянута в эту войну. Он заявил, что РФ несет миру войну, вместо того, чтобы стать силой мира. Поэтому войну в Украине следует перенести на территорию Российской Федерации.

«Российские военные объекты и штабы нужно уничтожить. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла поражать не только нефтеперерабатывающие заводы в России, но и министерства, командные пункты и огневые точки. Российскому народу пора осознать, что у него есть диктатор, который жертвует будущим России, жертвует будущим российской молодежи и этнических меньшинств», — заметил Кизеветтер.

По его словам, в случае поражения Киева миллионы украинцев покинут страну, поставив под угрозу сплоченность европейских государств.

«Это также покажет, что Запад не в состоянии остановить такого диктатора, как Путин, который в ужасном кровопролитии бездумно жертвует сотнями тысяч своих солдат», — отметил немецкий депутат, акцентируя на том, что России пора наконец признать право своих соседей на существование.

Затронул Кизеветтер и вопрос поставок Украине вооружения, отметив, что ожидает решения о передаче Украине ракет TAURUS после возвращения канцлера Олафа Шольца из Вашингтона.

«Я ожидаю, что он (Олаф Шольц. — Ред.) всколыхнет Сенат и Палату представителей и что он, который никогда не принимает решения сам, наконец-то получит зеленый свет на поставку крылатых ракет TAURUS», — подытожил депутат Бундестага.

8 и 9 февраля Олаф Шольц находится с визитом в США. СМИ сообщали, что вопрос поддержки Украины должен быть одним из главных в его разговоре с президентом Джо Байденом.

Украина будет получать военную помощь от Германии и стран ЕС, если США не смогут возобновить финансирование. О возможных последующих действиях рассказал представитель Федерального правительства Германии во время пресс-конференции, которая состоялась 9 февраля.