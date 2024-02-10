Шольц обнаружил своего «двойника» в сенате США и сделал с ним селфи 1 10.02.2024, 8:59

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Невероятная схожесть.

Глава правительства Германии Олаф Шольц в рамках визита в США не упустил возможности встретиться со своим «двойником» - сенатором от штата Делавэр Крисом Кунсом, представляющим Демократическую партию.

Политика прозвали «двойником» немецкого канцлера за невероятную внешнюю схожесть с ним.

Совместное селфи Шольца и Кунса опубликовано в аккаунте главы немецкого правительства в соцсети X.

«Приятно снова увидеть своего двойника», - пошутил канцлер.

Политики действительно очень похожи, они даже улыбаются одинаково. Это уже не первая их встреча.

Сенатор также прокомментировал совместное фото с канцлером.

«Угадайте, кто есть кто», - написал он.