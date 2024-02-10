закрыть
10 февраля 2024, суббота, 10:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин с блеском в глазах похвастался преступлениями в Украине

8
  • 10.02.2024, 9:13
  • 9,358
Путин с блеском в глазах похвастался преступлениями в Украине

Особый энтузиазм у главы Кремля вызвали рассказы о ликвидации русскоязычных.

Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Особую радость у главы Кремля вызвали рассказы о событиях на войне и убийствах защитников Украины.

С блеском в глазах он рассказал, как его армия убивает именно русскоязычных.

«Конкретный пример из жизни боевых действий. Наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы. Сдавайтесь». Вдруг оттуда на хорошем русском кричат: «Русские не сдаются!», - и все погибли», - заговорщицким тоном рассказал президент РФ.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив
Толпы уже во дворце
Толпы уже во дворце Александр Невзоров
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид