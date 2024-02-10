Путин с блеском в глазах похвастался преступлениями в Украине 8 10.02.2024, 9:13

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Особый энтузиазм у главы Кремля вызвали рассказы о ликвидации русскоязычных.

Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Особую радость у главы Кремля вызвали рассказы о событиях на войне и убийствах защитников Украины.

С блеском в глазах он рассказал, как его армия убивает именно русскоязычных.

«Конкретный пример из жизни боевых действий. Наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы. Сдавайтесь». Вдруг оттуда на хорошем русском кричат: «Русские не сдаются!», - и все погибли», - заговорщицким тоном рассказал президент РФ.