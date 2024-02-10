Белорус подал в суд на тренажерный зал: дело приняло неожиданный оборот 3 10.02.2024, 9:19

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Фирма заявила, что он сам виноват.

Житель Новополоцка во время занятий в тренажерном зале получил по голове упавшим металлическим элементом тренажера. Удар был сильным, пришлось накладывать швы и сидеть на больничном. Мужчина решил так это дело не оставлять и подал на владельцев тренажерки в суд. А те заявили, что он виноват сам: не соблюдал технику безопасности. Кто в итоге оказался прав, а кому пришлось платить? Как в таких случаях клиент может добиться компенсации?

Сайт zerkalo.io рассказал об этом на основании судебных материалов.

Новополочанин Богдан (имя вымышлено) купил абонемент в тренажерный зал и регулярно ходил туда на тренировки. Однажды днем он занимался на «блочном тренажере для функционального тренинга». Во время одного из подходов с креплений на тренажере сорвался объемный металлический элемент, упал и ударил Богдана по затылку.

Удар был сильным, мужчина даже на несколько секунд потерял сознание. Вызвали скорую. Богдана забрали в больницу, там оказали первую помощь, наложили швы, но госпитализировать не стали. С диагнозом «ушибленная рана затылочной области головы» мужчина пробыл на больничном 10 дней.

После случившегося в ЧУП «Морской бриз», которому принадлежит зал STRIKE GYM (именно там, как можно предполагать из судебных документов, случился инцидент), провели внутреннее расследование и составили акт о несчастном случае во время занятий физкультурой и спортом. Причины ЧП были указаны так: «Нарушение правил эксплуатации тренажера, а именно: невнимательность при фиксации передвижного элемента, недостаточный ввод в паз фиксирующего элемента, выполнение упражнения, которое не поименовано и не проиллюстрировано на инструкции, которая находится непосредственно на тренажере».

Позже в тренажерный зал приезжала проверка из отдела спорта и туризма Новополоцкого горисполкома, но она не выявила нарушений.

Перенес боль и переживания

Богдан не хотел оставлять дело просто так, пошел в милицию и написал заявление о том, что по вине зала ему были причинены телесные повреждения. Но участковый вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с «отсутствием общественно опасного деяния».

Тогда пострадавший новополочанин обратился в суд. Он заявил, что в тренажерном зале ему не была предоставлена достаточная и достоверная информация о пользовании оборудованием, услуга не отвечала требованиям безопасности, в результате чего он получил телесные повреждения. В иске Богдан отметил, что перенес сильную боль, в дальнейшем из-за швов на затылке ему было сложно спать, он испытывал головокружения даже спустя долгое время, переживал насчет раны и неэстетичного вида головы.

Мужчина требовал взыскать с тренажерного зала 3000 рублей в качестве компенсации морального ущерба и еще 400 рублей для возмещения расходов на юридическую помощь.

Сам виноват

Фирма, владеющая тренажерным залом, не согласилась с иском. Управляющая залом заявила, что Богдану оказали услугу надлежащего качества, тренажер был исправным, его проверки проводились дважды в год, как и требуется по закону, и каждый день все тренажеры зала осматривал администратор — то есть допуск клиентов к неисправному оборудованию был исключен. Да и исполкомовская проверка не нашла нарушений.

Кроме того, утверждала управляющая, в тренажерном зале, а также «в глобальной сети Интернет» была доступна вся необходимая для занятий информация, и когда Богдан пришел в зал первый раз, ему объяснили технику безопасности — он сам расписался, что ознакомлен с правилами. Также в зале всегда есть инструктор, который может ответить на все вопросы. И даже на самом тренажере подписаны и проиллюстрированы упражнения, которые надо выполнять.

Словом, по мнению управляющей тренажерным залом, несчастный случай произошел по вине самого Богдана: якобы он нарушил правила техники безопасности, выполнял упражнение, не предусмотренное для данного тренажера, не убедился в надежной фиксации передвижного элемента, что и привело к его падению. При этом после ЧП клиенту оказали всю необходимую помощь и вызвали скорую.

Формальная безопасность

Однако Богдан возразил, что правила в зале соблюдались только на словах. Он утверждал, что после покупки абонемента в реальности никто из сотрудников не показал ему, как правильно заниматься на тренажере, а инструктаж по технике безопасности был чисто формальным и ограничился тем, что его попросили расписаться в листе ознакомления. Такие же показания дали два свидетеля из числа клиентов.

Тем не менее управляющая фирмой уверяла, что Богдану была предоставлена вся необходимая информация, а что касается техники работы на тренажере — то на самом устройстве имелись схемы о том, как им пользоваться и какие упражнения выполнять. Однако в суде выяснилось, что надписи на схемах были по-английски, а не на русском или белорусском языках, как требует закон. Кроме того, при выполнении определенного комплекса упражнений рисунки оказываются вне зоны видимости, а знак запрета этих упражнений на тренажере отсутствует.

По закону потребитель имеет право на надлежащее качество услуг, в том числе безопасность, и на возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара или услуги, в том числе морального. Поставщик услуг должен своевременно предоставлять всю необходимую информацию о них, в том числе сведения о правилах безопасного и эффективного пользования товарами или услугами. Информация должна доноситься на государственном языке на упаковке, этикетке, в прилагаемой документации или иным способом.

Если отсутствие такой информации повлекло причинение вреда жизни, здоровью, имуществу потребителя, он вправе требовать возмещения, как и в случае, если причиной вреда были недостатки товара или услуги. При этом не имеет значения, имелся между сторонами договор или нет.

Что касается организаций, оказывающих спортивные услуги, они должны обеспечивать безопасность предоставляемого спортивного инвентаря и оборудования, проводить инструктаж с клиентами по безопасному использованию и профилактике травматизма.

Ответственных нет

Далее выяснилось, что, согласно официальным «Правилам техники безопасности при занятиях в тренажерном зале», имевшимся в ЧУП, все упражнения в зале должны выполняться только под наблюдением инструктора. Но в тот момент, когда Богдан занимался на тренажере и получил по голове, в зале не было ни одного сотрудника вообще — это было видно по видеозаписи, которую передали в суд.

Более того, инструкторов не было во всей фирме — в ее штате попросту отсутствовала такая должность (по крайней мере, на момент суда в октябре 2023 года). Управляющая пояснила, что их зал работает по-другому: оборудование сдается в аренду тренерам, имеющим специальное образование, и те проводят групповые и индивидуальные занятия, а также следят за тем, как клиенты занимаются на тренажерах, но инструкторами для них не являются. При этом такие «приходящие» тренеры не несут никакой ответственности за нарушение техники безопасности клиентами.

Но даже этот порядок работы, сам по себе неправильный, не соблюдался. На видеозаписи было видно, что, когда Богдан занимался на тренажере, мимо него проходил один из таких тренеров, при этом он даже не смотрел в сторону Богдана и не сделал ему замечания о том, что тот нарушает технику безопасности (а ведь фирма настаивала на нарушении с его стороны). Сам этот тренер в суде пояснил, что он работает в зале по договору подряда с неким предпринимателем и занимается только теми посетителями, которые купили у него персональные тренировки. А остальным клиентам он ничем не обязан.

«Исковые требования удовлетворить»

В итоге суд пришел к выводу, что администрация зала не выполнила своих обязательств перед клиентом и именно это стало причиной того, что Богдан получил травму.

«Суд приходит к выводу, что ответчиком не была предоставлена необходимая и достаточная информация истцу о предлагаемой услуге, а также необходимые сведения о правилах и условиях ее безопасного использования, отсутствовал надлежащий контроль за выполнением требований техники безопасности», — говорится в решении суда.

Вопрос о том, правильно или неправильно сам мужчина занимался на тренажере, в данном случае значения уже не имеет, посчитал судья: даже если так, это не является основанием для отказа ему в иске, так как его претензии к фирме полностью обоснованы.

Правда, по мнению суда, 3000 рублей, которые требовал Богдан, были несоразмерно большой суммой. Размер компенсации морального вреда ему снизили до 1000 рублей. Кроме того, компанию — владельца зала обязали возместить мужчине судебные расходы в размере 400 рублей и оплатить 111 рублей пошлины. Всего вышло 1511 рублей.

Владельцы зала пытались обжаловать решение — настаивали на том, что первый суд принял решение только на основании бездоказательных утверждений клиента, которые якобы не соответствуют фактам. Однако областной суд решил, что это как раз утверждения фирмы опровергаются фактами и доказательствами, и апелляция была отклонена.