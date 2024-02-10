Что будет после отставки Залужного: восемь ключевых тезисов 1 Валерий Пекар

10.02.2024, 9:27

3,324

Валерий Залужный

Изменения накапливаются постепенно.

Давайте попробуем с холодной головой немного проанализировать ситуацию после отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.

Не буду затрагивать военные вопросы, потому что гражданский и не специалист. Я смотрю с точки зрения того, в чем разбираюсь: управленческие системы. Так же, как и вы, я не имею инсайдов изнутри властной команды, поэтому анализирую то, что всем известно.

Что можно утверждать уверенно?

1. После того как личностный конфликт обозначился и вышел в публичную плоскость, стало понятно, что примирение невозможно, поэтому увольнение неотвратимо. Попытки подать его как следствие профессиональных разногласий не могли быть удачными, потому что двое не имеют общего профессионального языка.

2. Залужный олицетворяет для большой части граждан определенную систему взглядов и ценностей. Именно поэтому его присутствие в публичном поле имело мощный терапевтический эффект. Этот эффект вдруг был выключен, что привело к внезапному резкому увеличению тревожности и недоверия. Только этого одного было достаточно, чтобы такого шага не делать. (Отдельно следует отметить потенциальное влияние на предпринимательские ожидания и настроения, от которых критически зависит экономика).

3. Залужный стал основой новейшей украинской мифологии, украинского нарратива о самих себе, благодаря которому Украина объединилась и устояла. Этот миф сейчас получил удар, и как отреагирует на него чрезвычайно сложная система под названием Украина, предсказать нельзя. Здесь позволю себе одну базовую вещь из кибернетики. Теорема Эшби утверждает, что управляющая система не может быть проще управляемой системы, иначе управляемая система начинает вести себя непредсказуемо.

4. Все назначения будут теперь безусловно рассматриваться как политические, а не как профессиональные; как мотивированные лояльностью, а не компетентностью. Тем самым новые назначенцы поставлены изначально в достаточно плохие стартовые условия. А им придется принимать непростые решения. Хуже всего, что теперь военные решения будут рассматриваться обществом как принятые из-за политической целесообразности.

5. Желание быть единоличным владельцем всех достижений и побед имеет обратную сторону — теперь так же присваиваются и олицетворяются все будущие неудачи и поражения. Причем неудачи и поражения теперь будут изучаться обществом еще более придирчиво. Буферов и предохранителей уже нет, президент за все отвечает лично. Отдельно стоит отметить окончательное цементирование невозможности возражений и споров в управленческой команде президента, что несомненно приведет к снижению качества управленческих решений не только в военной сфере.

6. Любая смена руководства большой системы означает разрыв преемственности как управления внутри, так и взаимодействия с другими системами снаружи. Внешнее взаимодействие часто основывается на личном доверии так же, как внутренняя управляемость системы. Консолидация управляемости процессами отнимает драгоценное время даже тогда, когда новые руководители приходят из самого ядра системы.

7. Армия является самой большой иерархической системой современного мира, поэтому лидерство здесь наиболее выражено, а доверие — наиболее персонализировано. Доверие в армии означает готовность идти на смерть по приказу, понимая, что так надо, что другие пути просчитаны командиром и отброшены как еще худшие. Доверие не формируется приказом сверху, оно растет снизу и медленно. Это опять драгоценное время.

8. Итак, вместо «выигрыш-выигрыш» имеем пример политического решения «проигрыш-проигрыш». Больше всего проиграл президент Украины, подорвав собственные позиции. Проиграли новые руководители Вооруженных сил. Проиграли Вооруженные силы в целом. Проиграли миллионы граждан, которых лишили веры и уверенности. Не исключено, что проиграла и вся страна, хотя не забывайте, что у украинцев есть они сами.

Но.

Небо обычно не падает на землю в один момент (за исключением прилета российской ракеты). Изменения накапливаются постепенно, и от момента, когда все, кажется, неплохо, до момента, когда точка невозврата пройдена, проходит длительное время. Украинцы только в начале пути вниз, так что будущее еще не определено наперед, впереди есть развилки.

Как отметил Денис Довгополый, вряд ли это событие выведет украинцев из зоны комфорта, потому что комфорта давно нет, а стресс и так уже максимальный.

Там, где нужно было зрелое взрослое решение, принято незрелое подростковое. Последствия разгребать нам всем. Жаловаться поздно, надо разгребать.

На днях я писал, что стоит делать политической элите (спасибо всем 371 тысяче человек, которые это прочитали). Так же я писал, что надо делать каждому и каждой (спасибо всем, кто это делает каждый день и будет делать дальше). Но есть еще третья прослойка между гражданами и политиками — лидеры мнений, деятели гражданского общества. В ближайшие дни именно здесь будут осознаны и проработаны основные вызовы, и об этом я буду писать дальше.

Валерий Пекар, «Фейсбук»