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HIMARS уничтожил целое скопление российской техники прямо на позиции

  • 10.02.2024, 9:32
  • 4,094
HIMARS уничтожил целое скопление российской техники прямо на позиции

Оккупанты в один момент потеряли САУ «Гиацинт», РЛС к «Буку», ЗРК «Бук М2» и Р330 «Житель».

Украинские воины с помощью американского РСЗО HIMARS уничтожили САУ «Гиацинт», РЛС к «Буку», ЗРК «Бук М2», станцию РЭБ Р330 «Житель» в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных атак украинских бойцов опубликована в соцсетях.

«HIMARS по корректировке 14-го полка ВСУ уничтожил еще одну жирную порцию целей в Донецкой области. Демилитаризирована дорогостоящая техника противника: САУ «Гиацинт», РЛС к «Буку», ЗРК «Бук М2», Р330 «Житель», - отмечает в сообщении автор публикации.

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