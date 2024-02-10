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Зеленский изменил состав Ставки и СНБО

  • 10.02.2024, 9:41
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Зеленский изменил состав Ставки и СНБО

Подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего и состав Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы президента Украины №67 и №68.

Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего нового главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского. Также указом №67 глава государства вывел из состава Ставки Валерия Залужного.

Другим указом Зеленский ввел Сырского в состав Совета нацбезопасности и обороны. В то же время был выведен из состава СНБО Валерий Залужный и бывший министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский (уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ https://charter97.org/ru/news/2024/2/10/582998/). На его место был назначен Александр Сырский, до этого он был командующим Сухопутными войсками.

Кроме того, Зеленский сменил командование Генерального штаба ВСУ. Новым начальником назначен Анатолий Баргилевич.

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