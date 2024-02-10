«Мы платим уже 80 рублей»: водители маршруток в Гродно пожаловались на пассажиров 10.02.2024, 10:07

Из-за пристегнутых ремней безопасности.

В редакцию «АвтоГродно» обратился водитель маршрутки. От лица других водителей он хочет сказать пассажирам: «Пристегивайтесь! Мы постоянно получаем штраф за то, что вы отстегиваетесь во время движения».

– Мы понимаем, что основная часть ответственности о безопасности пассажиров лежит на нас. Но пассажиры должны понимать, что надо пристегнуться, а не игнорировать наши слова и даже отстегиваться по время движения, – начинает свое обращение водитель маршрутки.

– В последнее время мы регулярно получаем штрафы от сотрудников ГАИ за то, что наши пассажиры отстегиваются. Перед выездом мы посмотрели и убедились, что все пристегнуты, начинаем движение, а в дороге встречаем проверку и оказывается, что уже половина пассажиров в маршрутке сидит без ремней. Как так? И спрашивают с нас. Пассажир отстегнулся, а виноват водитель, – эмоционально объясняет мужчина.

– Какой штраф вы получаете за непристегнутого пассажира?

– Если нарушений не было, то водитель получает предупреждение. Если были, то штраф – 2 базовые величины. С первого января она поднялась до 40 рублей, а значит мы платим уже 80 рублей, если в салоне хоть один пассажир отстегнулся. Если повторно фиксируют это нарушение, то штраф выше – уже от от двух базовых.

– Что говорят пассажиры, которые отстегиваются в дороге?

– Совершенно разные причины называют. Кому-то просто не удобно, кто-то отстегнулся, чтобы снять куртку, а обратно не застегивается. У кого-то еще что-то. Но платим мы.

– Скажите, ваше обращение касается загородных маршруток? Как дела обстоят с городскими?

– Да, я говорю про междугородние маршрутки. В городе в салоне пристегиваться пока не просят, но были случаи, когда говорили пристегиваться пассажирам спереди.

Мужчина говорит, что в ближайшее время проверки усилятся.

– Недавно на трассе М4 маршрутка насадилась на ограждение, вчера в Гомельской области маршрутка выехала на встречку и лоб в лоб столкнулась с легковушкой, погибла 25-летняя девушка, травмы у обоих водителей и маленького ребенка. Неминуемо скоро будут усиливаться проверки. Уже вчера в Бресте проверяли на автовокзале все у маршруток: и резину, и огнетушитель, и аптечку. Вскоре ждем проверку в Гродно. Поэтому прошу пассажиров – пристегивайтесь!

Насколько стало известно «АвтоГродно», сейчас ассоциация поднимает вопрос о том, чтобы ответственность за ремни распределить не только на водителей, но и на пассажиров.