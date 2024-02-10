Величайший просчет Кремля за последние 30 лет Вероника Ольхова, planeta.press

10.02.2024, 10:12

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Политические элиты в Европе приняли знаковое решение.

В ближайшие дни исполняется ровно два года с начала полномасштабной войны в Украине. И ее промежуточные итоги видны уже сейчас. Именно политические итоги, а не военные результаты. Мало кто мог себе представить реакцию международного сообщества на происходящее. И если реакцию США, Великобритании, Польши, стран Скандинавии и Балтии еще можно было теоретически предположить, то Германия, Италия, Франция, Австрия, Швейцария, Чехия, Болгария похоже сами себе удивились.

Но времени удивляться не было и пришлось в срочном порядке выбирать стратегию. После недолгих (как для чрезмерно бюрократизированного Брюсселя) раздумий решили сопротивляться и принять сторону Украины не только на словах, но и на деле. Речь идет о поставках вооружений. И если с советскими и украинскими образцами все понятно, то вопрос поставок западных образцов вызывал споры, ведь необходимо было обучать украинских военных. Стереотипы о том, что «советских вояк» сложно обучить чему-то высокотехнологичному быстро развеялись. Все стало упираться в запасы вооружений на Западе, которые, как для войны высокой интенсивности, оказались весьма скромны.

Спустя всего несколько дней после начала войны Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. В Брюсселе с радостью откликнулись и уже сейчас Киев начинает переговоры о вступлении. С членством в НАТО все немного сложнее. Но в общем и целом все сошлись во мнении, что Украина станет членом НАТО.

Проще говоря, Евросоюз и НАТО решили интегрировать Украину в свои ряды. Как в вопросах политики и экономики, так и безопасности. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен это подтвердила, заявив, что ВСУ и украинский ВПК должны стать частью оборонных возможностей Европы. Она отметила, что Украина получила от ЕС оружия на 28 млрд евро. Часть поставленного вооружения произведено в США. Планируется включить Украину в некоторые оборонные программы Евросоюза. Европейская промышленность уже увеличила объемы производства в ВПК. По снарядам рост составил 40%. Некоторые европейские оборонные предприятия рассматривают возможность открытия производства в Украине. Такие как немецкий Rheinmetall даже не собираются дожидаться окончания войны.

Но речь идет не только о технологической компоненте армии и ВПК в целом. Немаловажным остается и вопрос личного состава. По словам фон дер Ляйен, на данный момент в Евросоюзе прошли подготовку более 40 тыс. украинских военных. Образовательные программы сворачивать никто не собирается, так что профессиональный уровень военных (прежде всего простых солдат, а не высокопоставленных штабных офицеров) будет существенно расти. Также в украинской армии большое количество военных, имеющий реальный опыт боевых действий в условиях современной войны против превосходящей армии противника. В настоящее время, в рейтинге самых сильных армий мира Global Firepower ВСУ занимают 18-е место. Но из первой двадцатки стран только армии Украины и Израиля (17-е место) имеют реальный опыт участия в конфликтах на своей территории. Это не ограниченные контингенты в составе многонациональных миротворческих миссий, а полноценные армии с мобилизацией резерва.

Но несмотря на войну, Украина продолжает реформу в сфере обороны и вводит стандарты НАТО в свою армию. Уже введено 315 стандартов НАТО (28%). При этом в рамках партнерства «Украина-НАТО реализовано 192 стандарта (88% от запланированного). В инициативном порядке внедряются еще 123 стандарта. Может оказаться так, что после войны Украину примут в Альянс в ускоренном порядке, как это случилось с Финляндией и Швецией. Просто причин для отказа не будет.

Военные в этом вопросе решительнее, чем политики. Так, шесть отставных генералов стран НАТО, включая американских генералов Бена Ходжеса (бывший командующий контингентом США в Европе) и Майкла Репаха (экс-глава командования специальных операций США в Европе), призвали лидеров Альянса определить для Украины конкретную дорожную карту по членству в НАТО. «Это единственный возможный способ гарантировать мир в Европе перед лицом безжалостной российской агрессии», — заявили генералы.

Но очевидно, что пока идет война, Украина не станет ни членом Евросоюза, ни Альянса. А Россия тем временем делает ставки на своих миньонов на Западе. В ЕС это в первую очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. И если до войны его аргументы про бедную и коррумпированную Украину срабатывали, то сейчас — нет. В этом вопросе у Орбана только один союзник — премьер-министр Словакии Роберт Фицо. И локомотивы ЕС находят аргументы для обоих, вплоть до шантажа лишением права голоса. А зачем Кремлю Орбан без права голоса в ЕС? В итоге 1 февраля было единогласно утверждено выделение Украине бюджетной помощи в размере 50 млрд евро в течение 4 лет.

«Жемчужиной» в агентурной сети безусловно являются американские республиканцы — сторонники Дональда Трампа и «идеологии» MAGA. Именно они блокируют выделение Украине военной помощи в Конгрессе. Хотя бОльшая часть из более чем $60 млрд должна останется в Америке и будет потрачена на обновление запасов вооружений. А Украине будет просто передано устаревшее. «Трамписты» заигрывают с недалекими слоями населения, которые обеспокоены тратой денег американских налогоплательщиков. Им конечно не объясняют, что благодаря этим средствам ВПК и смежные отрасли будут развиваться, появятся новые рабочие места… Да и отдать Украине оружие и снаряды дешевле, чем их утилизировать. Но как бы MAGA не старались, 8 февраля Сенат США принял процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Теперь документ должен пройти Палату представителей. Это будет сложно. Однако первый шаг уже сделан.

Здоровые силы в мире оказывают ожесточенное политическое сопротивление и у них есть все шансы на победу. В этой войне у каждого свой фронт: реальный, политический, экономический. И очень знаково, что политические элиты в Европе признали важность ВПК и сильной армии, важность единства в борьбе за общие ценности, важность создания общности, которая сможет себя обезопасить. В Вашингтоне, Берлине, Париже, Риме, Брюсселе осознали, что если они не хотят войны, то это вовсе не означает, что ее не хочет бесноватый сосед. В любом случае пусть Украины в Евросоюз и НАТО является уникальным.

Вероника Ольхова, planeta.press