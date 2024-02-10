«Вторым концом» прилетело по самому Путину
- Александр Невзоров
- 10.02.2024, 10:29
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Погромщики идут в Кремль.
Тот лютый антисемитизм, что выпущен в России на волю, оказался палкой «о двух концах».
И вот случилось неожиданное: тем самым «вторым концом» прилетело самому Путину.
По улицам шныряют гражданочки с толпами активистов, которые трясут бумаженциями, документами - и вопрошают безмолвный Кремль: «А не еврей ли Путин?».
Собирают подписи за то, что Путин «все-таки еврей».
Поскольку на языке русской черни «еврей» это, мягко говоря, не комплимент - то, похоже, по монолиту обожания верховного орка, побежали первые, уже народные трещинки.
Сейчас, причины его идиотизма, глупости и «проклятости» будут искать во всем.
Александр Невзоров, «Телеграм»