«Вторым концом» прилетело по самому Путину Александр Невзоров

10.02.2024, 10:29

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Александр Невзоров

Погромщики идут в Кремль.

Тот лютый антисемитизм, что выпущен в России на волю, оказался палкой «о двух концах».

И вот случилось неожиданное: тем самым «вторым концом» прилетело самому Путину.

По улицам шныряют гражданочки с толпами активистов, которые трясут бумаженциями, документами - и вопрошают безмолвный Кремль: «А не еврей ли Путин?».

Собирают подписи за то, что Путин «все-таки еврей».

Поскольку на языке русской черни «еврей» это, мягко говоря, не комплимент - то, похоже, по монолиту обожания верховного орка, побежали первые, уже народные трещинки.

Сейчас, причины его идиотизма, глупости и «проклятости» будут искать во всем.

Александр Невзоров, «Телеграм»