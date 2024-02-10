Наматывал круги: самолету Путина не дали приземлиться в Казани 10.02.2024, 10:45

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Фото: airplane-pictures.net

После загадочных маневров борт развернулся и улетел.

Вечером 9 февраля стало известно о странной активности российского самолета Ил-96. Борт RSD983, который вылетел из Москвы, наделал с десяток кругов и никак не мог приземлиться в столице Татарстана Казани, передает «24 Канал».

Речь идет о самолете специального летного отряда «Россия». Он занимается перевозкой первых лиц РФ.

Согласно данным Flightradar, воздушное судно, на котором передвигаются первые лица в России, сделало несколько кругов в небе над Казанью.

По имеющейся информации, борт RSD983 вылетел из аэропорта «Внуково» около 18:12. Он намотал не менее 8 кругов над аэропортом Казани. После этого воздушное судно взяло курс на российскую столицу.

Данные Flightradar свидетельствуют о том, что Ил-96 специального летного отряда «Россия» приземлился в международном аэропорту «Остафьево». Произошло это в 22:23.

Как отмечают российские СМИ, самолет не пошел на посадку в Казани явно не из-за погоды. В столице Татарстана не было осадков. Кроме того, пассажирские лайнеры приземлялись без проблем, если обратить внимание на местное табло.

Согласно неофициальным данным, борт RSD983 иногда использует министр иностранных дел России Сергей Лавров. Известно, что именно на нем он летел в Берлин в 2018 году для Минских соглашений, урегулирования ситуации в Сирии, а в 2019 – в Тунис, а вот в 2020 году – в Армению.

Обратим внимание, что в июле 2023 года этот самолет был в ЮАР. Согласно данным Flightradar, он приземлялся в Претории. Что очень странно, учитывая тот факт, что Лавров участвовал во встрече БРИКС с помощью видеосвязи.