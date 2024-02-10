В предвкушении перелома 1 Телеграм-канал «Сито Сократа»

10.02.2024, 11:02

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Российские спецслужбы послали сигнал Кремлю.

Российские спецслужбы реализовали информационно-психологическую акцию по интеграции Путина в глобальное информационное пространство. Интервью кровавого вождя РФ одиозному американскому журналисту Такеру Карлсону, специализирующемуся на продвижении теорий заговоров, безусловно нашло своего потребителя. Как в советские время рапортовали о приросте выплавки стали и чугуна, либо удоев коров, так сейчас пропагандистские ресурсы сообщают о невероятных цифрах просмотров монолога Путина, набравшего около 150 млн. просмотров. Цифра кажется большой, но в эпоху клипового мышления указанная статистика мало о чем говорит в разрезе проникновения тезисов в умы аудитории.

Нужно подчеркнуть, что сейчас видео смотрят в среднем длинной в 1-1,5 минуты, соответсвенно едва ли полностью двухчасовой треп военного преступника посмотрели более-менее полностью хоть пару миллионов человек, потому ажиотаж вокруг интервью искусственно завышен.

На фоне этого никто не интересуется в какую сумму обошелся визит Карлсона в Москву, и здесь явно американец не действовал как бессребреник, а вытащил миллионные суммы своего гонорара из карманов налогоплательщиков РФ.

В разрезе путинских посылов глобальному Западу следует констатировать углубление идейного кризиса позднего путинизма. Страну завели в тупик отчуждения. Дефицит понимания будущего России не может быть компенсирован пространными историческими экскурсами. Четверть времени всего монолога с Карлсоном Путин пытался доказать актуальность подходов XV-XVIII вв. к решению геополитических задач современности. Он видит себя продолжателем дела российского империализма, реализуемого российскими царями Иваном Грозным, Петром I и Екатериной ll, иными словами стремится легитимизировать свое пожизненное правление экспансионистской миссией.

Свою захватническую войну против Украины Путин по-старинке объясняет мифом о борьбе з виртуальным нацизмом, при этом в его голове это сосуществует с параноидальным бредом о том, как Польша в 1939 году заставила Гитлера на себя напасть. Невиданная ахинея, которая реабилитирует нацизм, до основания обрушает всю глобальную архитектуру безопасности в рамках ООН, ведь по логике агрессивного маньяка нужно быть сговорчивым к диктату сильного. Следующим этапом было бы оправдание Путиным нападения Третьего Рейха на СССР, назвав его вынужденным превентивным шагом!

Еще один тезис касается спекуляцией о том, дескать Украина свою территорию с барского плеча России «утащила с собой». Если и дальше будут продолжатся подобные спекуляции, то Беларусь и Казахстан – следующие мишени для вторжения РФ, а совсем не страны НАТО.

Одновременно кремлевец признает свою неспособность достичь цели агрессии, и подспудно посылает сигналы о готовности договариваться, если ему дадут возможность сберечь свою шкуру. Путина интересует отмена ордера МУС на его арест. Данный документ парализует внешнюю политику России, отталкивает от нее нормальные страны, принуждая довольствоваться обществом КНДР и Ирана. В таком кругу претендовать на роль глобального гегемона нельзя.

Российские спецслужбы сигнализируют Кремлю: дальнейшая эскалация войны не принесет желаемого результата, а наоборот будет подрывать режим. Любой ценой следует искать альтернативный вариант выхода из сложившегося опасного положения.

Исходя из этого, растет российская элитная группировка, ищущая замену неконструктивному Путину, который заигрался и своими телодвижениями только усугубляет положение. Если вернуться к адекватности, то ведь понятно: сломать через колено весь мир не получится, наоборот может развалится российский правящий костяк.

К такому варианту необходимо готовится уже сейчас. Похоже из-за этого страха было организовано обращение к Западу, демонстрирующее умеренные грани кровавого диктатора в преддверии второй годовщины проигранной войны.

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