Экс-главу гомельского «Белинвестбанка» судят по трем статьям 2 10.02.2024, 11:08

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Две из них неожиданные.

Олег Горелов — выпускник коммерческого факультета Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. В «нулевые» Олег Горелов мог работать в управлении по борьбе с экономическими преступлениями МВД. По крайней мере человек с такими же именем и фамилией активно давал комментарии районкам по разному поводу, но перестал около 2009 года, пишет nashaniva.com.

В 2010-х он работал в «Дельта-Банке» и поднялся там до начальника Центрального банковского управления. Банк обанкротился в 2015-м. Вероятно, после этого Горелов перешел в «Белинвестбанк».

Там Горелов дорос до руководителя дирекции Белинвестбанка по Гомельской области. Последняя новость о нем датируется февралем 2023-го. А в декабре 2023-го руководителем вместо него назначили Павла Юрковца, бывшего руководителя Белинвестбанка по Мозырю.

Суд над Олегом Гореловым начался 8 февраля в Гомельском областном суде. Его обвиняют по трем статьям: «получение взятки в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 430), «разжигание розни» (ч. 1 ст. 130) и «незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических веществ без цели распространения» (ч. 1 ст. 328). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, проблемы у «Белинвестбанка» начались в апреле 2022-го, когда был задержан бывший глава «Белинвеста» Андрей Бриштелев. Суд на нем начался в декабре 2023 года. Банкира судили за получение взятки-он помог бизнесмену взять кредит, который тот не должен был получать согласно банковским протоколам.