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ВСУ ликвидировали группу топ-офицеров РФ

  • 10.02.2024, 11:15
  • 2,956
ВСУ ликвидировали группу топ-офицеров РФ

Подтверждена гибель оккупантов с высокими званиями.

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков на фронте. На этот раз подтверждена «успешная демобилизация» пачки оккупантов, среди которых россияне с высокими офицерскими званиями.

Как сообщил украинский офицер, военный блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», в черных пакетах в Россию вернулись:

подполковник полиции (лейтенант ВС РФ) Бурганов Ильнур;

майор Быков Артем;

майор запаса (доброволец) Воронцов Дмитрий;

майор Емельянов Олег;

старший лейтенант Лучко Эдуард;

младший лейтенант Переходов Евгений.

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