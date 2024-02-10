ВСУ ликвидировали группу топ-офицеров РФ
- 10.02.2024, 11:15
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Подтверждена гибель оккупантов с высокими званиями.
Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков на фронте. На этот раз подтверждена «успешная демобилизация» пачки оккупантов, среди которых россияне с высокими офицерскими званиями.
Как сообщил украинский офицер, военный блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», в черных пакетах в Россию вернулись:
подполковник полиции (лейтенант ВС РФ) Бурганов Ильнур;
майор Быков Артем;
майор запаса (доброволец) Воронцов Дмитрий;
майор Емельянов Олег;
старший лейтенант Лучко Эдуард;
младший лейтенант Переходов Евгений.