Лукашисты расплачиваются за 2020 год Марк Дзюба, «Салідарнасць»

10.02.2024, 11:27

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Фото: onliner

Бумеранг вернулся.

Безнравственность помогла лукашистам сохранить свои места во власти в 2020 году. Но теперь расплачиваться за их выбор будут не только они сами, но и их дети и внуки.

Заместитель председателя Гродненской областной организации РОО «Белая Русь» Светлана Варяница в последнее время привлекает к себе внимание критикой власти.

Светлана Варяница входила в республиканский штаб «Белой Руси» по «президентским выборам-2020» и как могла поддерживала Лукашенко, хотя, скорее всего, хорошо понимала, что против его переизбрания выступает большинство белорусов.

16 августа Варяница выступила на пролукашенковском митинге на площади Независимости. На тот момент уже было хорошо известно о пытках и издевательствах со стороны силовиков. Но, как и большинство ее коллег в вертикали власти, прикрыла глаза.

Расчет был понятен: силовики устроят расправу над самыми активными противниками Лукашенко, затем все успокоится, и они продолжат жить и работать, как ни в чем не бывало. Но в 2023-м некоторые из вертикальщиков стали осознавать, что этому не бывать.

Полгода назад Варяница не выдержала и написала:

– Я не могу не думать о своих детях, о внуках, о стране. Им жить в Беларуси и дальше. Я не хочу, чтобы их запугивали казематами Лубянки и новым Ждановым со Сталиным.

Разочарование вертикальщиков понятно. Не для того они десятилетиями служили Лукашенко, чтобы их мгновенно увольняли и отправляли на «сутки» за случайно поставленные лайки и подписки на «экстремистские» ресурсы…

Варяница и другие вертикальщики, приглушившие совесть в 2020-м, думали, что пострадают только противники Лукашенко. И не поняли, что, пряча на время головы в песок, они отбирают достойное будущее у своих детей и внуков.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»