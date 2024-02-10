«Свекровь начала кричать — это последнее, что слышали» 10.02.2024, 11:35

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Очевидцы рассказали о жутком пожаре после удара РФ по Харькову.

В Немышлянском районе Харькова российский «Шахед» ударил по заправке. Как следствие, топливо потекло по улице и вызвало мощный пожар.

В огне оказались по меньшей мере 15 домов. Они выгорели полностью. К сожалению, есть жертвы и раненые.

Что рассказали очевидцы о трагическом пожаре в Харькове

Одним из домов, который сгорел, оказался дом свекра и свекрови жительницы Харькова Натальи. Женщина рассказала, как разворачивались события, передает «Суспільне».

«Свекровь позвонила мужу и сказала, что был взрыв на ее улице. Горело, зарево сильное. Говорила, что такого не было никогда. А потом она перезвонила через 15 минут и сказала, что уже дом начал пылать. Она кричала и это последнее, что мы слышали. Судьба родных неизвестна, они вдвоем были в этом доме»,

– рассказала Наталья.

По состоянию на 2:01 10 февраля из-под завалов достали тело погибшего человека, двое раненых.

Еще один свидетель пожара рассказал, как разворачивались трагические события вечером 9 февраля.

«Взорвалось все, и потекло. Горящая река. Дизельное топливо, я весь в соляре. Оно поджигало дома. Помогали, тушили руками, снегом, как могли», – рассказал Андрей Кругло.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал, что, по предварительным данным, российские военные атаковали Харьков с территории Белгородской области. Враги запустили беспилотники типа Shahed.

«Три беспилотника попали в объект критической инфраструктуры в Немышлянском районе Харькова. Он был разрушен. В результате этого возник масштабный пожар. Разрушены более 15 жилых домов... На этом критическом объекте было большое количество топлива, поэтому такие ужасные последствия пожара», – заявил Фильчаков.