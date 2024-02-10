Одна из самых больших авантюр Зеленского Питер Дикинсон, Atlantic Council

10.02.2024, 11:40

Питер Дикинсон

Президенту Украины придется взять ответственность на себя.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о снятии с должности генерала Валерия Залужного, что стало крупнейшей перестановкой в военном руководстве страны с момента начала полномасштабного вторжения России почти два года назад.

В заявлении, подтверждающем этот шаг, Зеленский сказал, что решил «обновить руководство» украинской армии, поскольку стремится вернуть инициативу после неудачного контрнаступления в прошлом году. Президент Украины высоко оценил вклад Залужного в украинские военные действия, но отметил, что изменение характера конфликта и «ощущение застоя» означают необходимость радикальных перемен.

Решение о смене военного руководства Украины было принято после нескольких месяцев спекуляций по поводу ухудшения личных отношений между Зеленским и Залужным. Слухи о нарастающей напряженности впервые начали циркулировать в 2022 году, когда президента Украины обвинили в том, что он рассматривает растущую популярность своего высшего командира среди украинской общественности как потенциальную будущую угрозу своему собственному положению.

В первые месяцы войны Залужный стал символом боевого духа Украины, когда страна одержала ряд выдающихся побед над вторгнувшимися в страну россиянами. Вскоре его прозвали «железным генералом», а в украинских и международных СМИ стали величать военным мастером.

Разлад между Зеленским и Залужным стал достоянием гласности в конце 2023 года. Тогда украинский лидер упрекнул своего военачальника за заявление о том, что война зашла в «тупик» во время нашумевшего интервью британскому журналу The Economist. В резком ответе Зеленский отверг неутешительную оценку Залужным боевых действий, при этом предостерег, что эти слова «помогает агрессору» и рискуют вызвать панику среди западных партнеров Украины. Этот конфликт подчеркнул растущую тенденцию в поведении Залужного — выходить за очерченные властью рамки и оспаривать официальную позицию Украины в общении со СМИ.

В последние месяцы напряженность в отношениях между двумя лидерами продолжала расти, и они все чаще расходились во мнениях относительно планов мобилизации, поскольку Украина стремится пополнить ряды своей усталой и истощенной армии. В статье для CNN накануне своего увольнения Залужный выразил разочарование «неспособностью государственных институтов Украины повысить уровень укомплектованности наших вооруженных сил без применения непопулярных мер».

Зеленский постарался преуменьшить предположения о том, что сегодняшние перестановки являются результатом личных закулисных конфликтов между гражданским и военным руководством страны. «Дело не в фамилиях. И уж тем более не о политике», — заявил он. Вместо этого украинский президент заявил о необходимости обновления управления вооруженными силами и более «технологичного» подхода к войне.

Мало кто поспорит с утверждением Зеленского, что технологические инновации должны быть в числе главных приоритетов для украинской армии, уступающей в численности противнику, но более подвижной и маневренной. В конце концов, Россия обладает подавляющим преимуществом в обычной войне на истощение и явно стремится измотать Украину, и в то же время продержаться в этом конфликте дольше Запада. Однако при выборе нового главнокомандующего украинский лидер, судя по всему, руководствовался прежде всего необходимостью в лояльности и стабильности.

Залужного на посту высшего генерала Украины сменит Александр Сырский, один из самых опытных военачальников страны, возглавлявший сухопутные войска Украины с 2019 года. Сырскому 58 лет, и он значительно старше Зеленского и Залужного. Он начал свою военную карьеру в советское время, служа в Красной армии, и, в частности, в Афганистане.

Сырский занимал руководящие должности в украинских вооруженных силах с начала российского вторжения в 2014 году и тесно сотрудничал с Залужным. Ему приписывают руководство многими наиболее яркими успехами последних двух лет, включая оборону Киева в первый месяц вторжения и ошеломляющее харьковское контрнаступление в сентябре 2022 года.

Новый главнокомандующий Украины, несомненно, имеет впечатляющее резюме как военачальник, но он также подвергся значительной критике за свою роль в битве за Бахмут, которая привела к большим потерям с обеих сторон. Противники утверждают, что Сырский не пользуется популярностью в рядах украинской армии, а некоторые предупреждают, что его назначение может привести к падению боевого духа в войсках на передовой.

Хотя решение Зеленского об увольнении Залужного не для кого не стало неожиданностью, это одна из самых больших авантюр украинского президента за всю войну. В условиях отсутствия серьезных прорывов на протяжении более года необходимость смены тактики была очевидна. К тому же разрыв отношений между двумя лидерами достиг такой степени, что стал причиной опасных разногласий в руководстве страны.

Тем не менее, выбор времени для отстранения Залужного выглядит особенно неудачным. В настоящее время Украина испытывает растущий дефицит боеприпасов на фоне тревожных задержек в предоставлении западной военной помощи. Это уже накладывает серьезные ограничения на любые наступательные операции и не оставляет украинским командирам практически никакого выбора, кроме как перейти к активной обороне. Если в ближайшие месяцы военная ситуация еще больше ухудшится, Зеленскому придется нести за это личную ответственность.

Питер Дикинсон, Atlantic Council