Расходы белорусов на такси выросли почти вдвое 3 10.02.2024, 11:44

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Занятная статистика от банка.

«Сбер Банк» рассказал, как белорусы платили банковскими карточками в 2023 году. В частности, расходы на такси стали почти в два раза больше, а вот траты на топливо застыли на месте.

Судя по результатам исследования, белорусы стали активнее пользоваться услугами такси. Обороты по ним стали рекордными за всю историю наблюдений.

— В то же время расходы на заправках почти не изменились за год. Причина — в относительно стабильной стоимости бензина в стране. Да и число автомобилистов резко не меняется. И все же спрос на заправки остается высоким — эта категория входит в пятерку основных статей расходов белорусов, — сообщает банк.

В число популярных трат вошли и автотовары, расходы на которые выросли на 19%. На них уходит больше денег с карточек, чем на красоту, путешествия или развлечения. Рейтинг расходов возглавляют покупки в супермаркетах и других магазинах. На втором месте — расчеты через мобильное приложение, а на третьем — коммунальные платежи. Также отмечается, что белорусы стали гораздо больше тратить в интернет-магазинах и на маркетплейсах — примерно на 85%.

В целом же, белорусы стали чаще использовать безналичные платежи. Число транзакций по карточкам увеличилось на 8%, а средний чек вырос до 25 рублей. Исследование основано на анализе 110 миллионов транзакций среди владельцев карточек «Сбер Банка». В их число вошли операции по платежным, зарплатным и кредитным карточкам.