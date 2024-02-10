Одиозный депутат Госдумы РФ внезапно «прозрел» в эфире у Скабеевой 2 10.02.2024, 11:52

8,736

Начал сравнивать вторжение в Украину с русско-японской войной 1904-1905 годов.

Один из самых воинственных «ястребов» российской Госдумы ультраправый депутат Алексей Журавлев начал сравнивать агрессию против Украины с Японской войной, которую РФ с треском проиграла.

Громкое заявление депутат РФ сделал в эфире пропагандистского ток-шоу «60 минут» на государственном телевидении, передает Диалог.UA.

Журавлев очень активно поддерживает войну с Украиной с 2014 года. После полномасштабного вторжения депутат даже публично угрожал убить всех украинцев. Однако спустя два года войны его риторика начала меняться. Сегодня Журавлев сравнивает ситуацию с русско-японской войной 1904-1905 гг, в которой войска тогдашней Российской империи были разгромлены, и это привело к революции и исчезновению страны.

«То, что у них (армии Украины - ред.) там снаряды кончаются и никак не кончатся… Да, может меньше (снарядов у ВСУ - ред.)… Но сказать, что мы там уже под Киевом, пока что нет возможности. Вот 27 числа было 120 лет как война с Японией началась. И вот там то же самое: у всех плакаты, карикатуры, газеты говорили, что «Япония сейчас заканчивается». А закончилось все это для России не очень хорошо! Вообще ЦИПСО (украинское - ред.) говорит, что нет снарядов, беспилотников, что у России все круче. Чтобы им все это давали. Я вот только это вижу! Если б там не было, мы б довольно бодро шли! Пока, к сожалению, хватает», - заявил Журавлев.

Пропагандистка Ольга Скабеева согласилась с депутатом. Она открыто заявила, что у армии РФ нет особых успехов в этой войне.

«Главная победа на фронте из последнего - совсем небольшой, крошечный населенный пункт, даже не село и не деревня, Табаевка называется. Это просто к тому, чтобы объяснить, насколько тяжело идет продвижение. И разговоры о том, что в Украине закончилось все оружие, техника и люди - это, конечно, неправда!», - заявила она.