BILD: Немецкие генералы тайно посетили Киев в день отставки Залужного 10.02.2024, 12:06

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Что известно о секретной миссии.

По информации немецкого издания BILD, в четверг в одной из гостиниц Киева заметили высокопоставленных германских генералов.

На запрос BILD в Минобороны ФРГ ответили, что в Украине находятся генерал-майор Кристиан Фройдинг и генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

Первый из них возглавляет рабочую группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии. Второй — один из главных военачальников ФРГ и доверенное лицо министра обороны.

Они прибыли в Киев тайно по приглашению главкома ВСУ Валерия Залужного. Однако в четверг днем Владимир Зеленский отправил его в отставку.

В Минобороны ФРГ заявили, что целью визита был «дальнейший обмен информацией о текущих оборонных потребностях и будущих военных вызовах».

Как пишет обозреватель BILD Хаген Мейр, визит может ускорить переговоры о военном сотрудничестве между Берлином и Киевом.

Сегодня газета WELT am SONNTAG опубликовала интервью с Бройером, который заявил, что германская армия должна быть готова к войне уже через пять лет. О возможном конфликте России с НАТО он сказал: «Для этого прежде всего нужно такое намерение. Я вижу его у Путина, судя по тому, что он говорит и пишет, а также по его действиям в Украине. <...> Мы видели, что решением Госдумы Россия перешла на военную экономику. Так что их потенциал сейчас растет».