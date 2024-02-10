Варварский удар РФ по Харькову: в доме заживо сгорела семья с тремя маленькими детьми 6 10.02.2024, 12:31

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Пытались спрятаться от воздушной атаки в ванной.

В одном из частных жилых домов Харькова в результате пожара, спровоцированного российскими ударами, погибла семья из 5 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Как рассказал Синегубов, в результате пожара погибли 5 человек:

муж с женой;

трое их детей в возрасте 7 месяцев, 7 и 4 лет.

«Возгорание произошло из-за утечки топлива, после чего произошла утечка опасного вещества по улице, где находится жилой сектор. Тело мужчины найдено в коридоре дома, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате. Продолжаются поиски тела самого младшего мальчика», - рассказал глава ОГА.

В другом доме погибли:

66-летний мужчина;

65-летняя жена.

Среди пострадавших в результате пожара и ночных ударов:

две женщины 61 и 39 лет;

45-летний мужчина.

«Устанавливаются все обстоятельства. На месте работают соответствующие службы. Информация будет обновляться», - добавил председатель ОГА.

По словам начальника Следственного управления Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Харьковской области Сергея Болвинова, свидетели сообщали о звуках «Шахедов». Сейчас следователи собирают все экспертизы, чтобы потом юридически доказать то, что Россия намеренно бьет по гражданским объектам.

«С юридической точки зрения - это нарушение законов и обычаев войны и за него должны отвечать как государство в целом, так и конкретные лица. Мы доведем дело до конца. Сейчас связались с родственниками погибшей семьи. Нам надо отобрать образцы ДНК, чтобы провести анализ», - отметил Болвинов.