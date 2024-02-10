Варварский удар РФ по Харькову: в доме заживо сгорела семья с тремя маленькими детьми

Варварский удар РФ по Харькову: в доме заживо сгорела семья с тремя маленькими детьми6
- 10.02.2024, 12:31
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Пытались спрятаться от воздушной атаки в ванной.
В одном из частных жилых домов Харькова в результате пожара, спровоцированного российскими ударами, погибла семья из 5 человек.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
Как рассказал Синегубов, в результате пожара погибли 5 человек:
муж с женой;
трое их детей в возрасте 7 месяцев, 7 и 4 лет.
«Возгорание произошло из-за утечки топлива, после чего произошла утечка опасного вещества по улице, где находится жилой сектор. Тело мужчины найдено в коридоре дома, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате. Продолжаются поиски тела самого младшего мальчика», - рассказал глава ОГА.
В другом доме погибли:
66-летний мужчина;
65-летняя жена.
Среди пострадавших в результате пожара и ночных ударов:
две женщины 61 и 39 лет;
45-летний мужчина.
«Устанавливаются все обстоятельства. На месте работают соответствующие службы. Информация будет обновляться», - добавил председатель ОГА.
По словам начальника Следственного управления Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Харьковской области Сергея Болвинова, свидетели сообщали о звуках «Шахедов». Сейчас следователи собирают все экспертизы, чтобы потом юридически доказать то, что Россия намеренно бьет по гражданским объектам.
«С юридической точки зрения - это нарушение законов и обычаев войны и за него должны отвечать как государство в целом, так и конкретные лица. Мы доведем дело до конца. Сейчас связались с родственниками погибшей семьи. Нам надо отобрать образцы ДНК, чтобы провести анализ», - отметил Болвинов.