На Путина подали заявление в Следственный комитет по громкой для РФ статье 8 10.02.2024, 12:44

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Ранее ее использовали для обвинения противников главы Кремля.

В России представитель объединения «Комитет-2024» Сергей Антонов обратился в Следственный комитет с требованием привлечь президента Российской Федерации Владимира Путина по статье о реабилитации нацизма.

Основанием стало интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором глава российского государства высказался относительно событий Второй мировой войны.

В ходе интервью Путин заявил, что «поляки заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну».

Высказывания лидера РФ стали основой для обращения Антонова в Следственный комитет, так как, по его мнению, они содержат «отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором».

Антонов признал, что статья о реабилитации нацизма часто используется для политически мотивированных целей, однако отметил, что слова президента РФ подпадают под ее формулировку.

Он также утверждает, что Путин «совершил это преступление при отягчающих обстоятельствах», распространяя информацию «с использованием своего служебного положения» и через СМИ. Его заявление уже зарегистрировано и он ожидает реакции Следственного комитета РФ.