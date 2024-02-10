ВСУ пошли вперед и продвинулись под Горловкой 2 10.02.2024, 12:55

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Обновленные карты боевых действий.

По состоянию на 10 февраля украинские войска смогли продвинуться к западу от Горловки. В то время россияне продолжают позиционные бои в районе Авдеевки.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) .

Луганская область

По состоянию на 9 февраля в Луганской области продолжались позиционные бои вдоль всей линии Купянск-Сватово-Кременная. Российские войска смогли частично продвинуться к востоку от Белогоровки.

Украинские и российские источники заявили, что были следующие позиционные бои:

северо-восточнее Купянска – район Синьковки;

юго-восточнее Купянска – район Ивановки;

к западу от Кременной – в районах Тернов, Ямполевки и Дибровы;

юго-западнее Кременной – у Григоровки;

к югу от Кременной – район Белогоровки.

Донецкая область

В этой области российские войска достигли частичных успехов, в частности смогли продвинуться к западу от Бахмута. Вместо этого украинские военные продвинулись юго-западнее Бахмута.

Дополнительные кадры с геолокацией за 9 февраля показывают, что украинские войска двигаются к западу от Горловки (юго-западнее Бахмута). В частности, позиционные бои продолжались в следующих районах:

северо-западнее Бахмута – район Богдановки;

к западу от Бахмута – район Ивановского;

юго-западнее Бахмута – район Клещиевки.

Особое внимание сейчас также сосредоточено на Авдеевском направлении. В частности, российские войска недавно смогли продвинуться в северной Авдеевке и продолжили позиционные бои с украинскими войсками в этом районе. Бои также продолжались в следующих районах:

северо-западнее Авдеевки – район Новобахмутовки;

на юго-восточной окраине Авдеевки;

к югу от Авдеевки – район Опросного;

юго-западнее Авдеевки – возле Невельского и Первомайского.

Российские войска продвинулись дальше в Новомихайловке на фоне длительных позиционных боев к западу и юго-западу от Донецка. Столкновения также произошли:

западнее Донецка – районы Георгиевки и Красногоровки;

юго-западнее Донецка – районы Победы и Новомихайловки.

«Южная ось»

Позиционные бои 9 февраля велись на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений на фронте не было. Столкновения случались в районах:

Роботиного;

к западу от Вербового (восточнее Роботиного);

к западу от Новопокровки (северо-востоку от Роботиного);

возле Новопрокоповки (южнее Роботиного).

Херсонская область

Согласно видео с геолокацией за 8 февраля, украинские войска добились определенных успехов в Крынках на левом берегу Херсонской области. Сообщается, что позиционные бои продолжались на восточном берегу Херсонской области и 9 февраля.