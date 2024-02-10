Z-пропагандист Мардан оказался яростным русофобом 3 10.02.2024, 13:08

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Сенсационное признание прозвучало в эфире у Соловьева.

Известный российский Z-пропагандист Сергей Мардан, как оказалось, ненавидит не только украинцев, но и собственный народ.

Он разразился дикой речью, в которой охарактеризовал русских как агрессивных и недалеких людей.

Скандальное заявление Мардан сделал в эфире своего ток-шоу на пропагандистском ресурсе «Соловьев LIVE», передает Диалог.UA.

Мардан заявил, что миф о русских как о чрезвычайно агрессивных, злых и жестоких людях - это правда. Этот факт, что поразительно, вызвал гордость у пропагандиста.

«Мы - агрессоры, люди крайне злые, жестокие»: Мардан ни с того ни с сего начал говорить правду о русских



Этот пропагандист сломался, несите другого pic.twitter.com/PzaSriKWWy — Yurii Yurii (@yu77491236) February 10, 2024

«Про русских рассказывают разные истории, говорят, что мы агрессоры, люди крайне злые, жестокие… Я всегда говорю, что да, вы правы! Русские агрессоры, русские бывают жестоки… Русские не испытывают чувства вины, русские не склонны к рефлексии, русские занимаются культурной апроприацией и даже не понимают, что это такое», - заявил Мардан.

Напомним, что культурная апроприация - это присвоение народом или государством себе чужой культуры: музыки, языка, истории, литературы, искусства и прочего. Эту политику открыто декларирует диктатор РФ Владимир Путин, рассказывая, что украинцев якобы не существует, а это «неправильные русские».

Стоит также уточнить, что Мардан - один из самых радикальных кремлевских пропагандистов.

Он открыто призывает к геноциду украинцев и других народов, выступает за возрождение концлагерей и уничтожение Украины ядерным оружием.

Его позиция оказалась настолько человеконенавистнической и нацистской, что пропагандиста в 2023 году уволили с российского радио «Комсомольская правда».