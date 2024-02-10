Новое предложение Патрушева Украине и НАТО 18 Александр Кирш, «Обозреватель»

10.02.2024, 13:21

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«Интересное» начнется сразу после рокировок в Кремле.

Рупор Патрушева, соврав по привычке, что он рупор не Патрушева, а тех кремлевских элит, которые пытаются ему противостоять, сообщил в то же время не от имени своих башен в Кремле, а как раз от имени Патрушева (который сейчас в России все и решает) новые ориентиры Украине и Западу.

В предлагаемом мирном плане мир должен быть установлен на базе фактического размежевания сил на момент переговоров, но даже с возможным территориальным обменом: Россия освобождает юг, то есть захваченную часть Запорожской и Херсонской областей, взамен забирая полностью Донбасс (и оставляя за собой Крым).

Если Украина и Запад на это не согласятся, начнется гибридная атака — не от имени России! — на страны Балтии, а также на те страны Европы, которые наиболее существенно помогают Украине, чтобы им стало не до нее.

Гибридная атака будет, в частности, включать массовый терроризм пятых колонн, блокирование дорог, кибератаки (включая уничтожение банковских систем), а также поток мигрантов.

Это окончательно остановит помощь НАТО Украине, после чего с ней можно будет договариваться на вышеуказанных началах, причем возможность территориального обмена является относительно новым элементом.

Адресат предложения — не Украина. Адресат — явно Европа. И если раньше собирались ждать выборов в Америке, то теперь их ждать не будут и начнут все сразу после того, как пройдут «выборы» (и возможные властные рокировки) в России.

Александр Кирш, «Обозреватель»