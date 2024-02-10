В России помилованный «вагнеровец» сломал нос полицейскому 10.02.2024, 13:57

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Инцидент произошел в Красноярском крае.

Бывший наемник ЧВК «Вагнер» сломал нос полицейскому, который попытался его задержать. Инцидент произошел в Красноярском крае.

Как сообщает ASTRA, жители одного дома в поселке Емельяново вызвали полицейских, поскольку неизвестные пытались взломать дверь в квартире их соседей. Прибывшие на место полицейские увидели пьяного 37-летнего экс-боевика «Вагнера» Сергея Юшкова, вернувшегося с войны в Украине.

Его попытались задержать, однако Юшков напал на силовиков, сломав сержанту полиции Куцакову нос. В результате бывшего «вагнеровца» все же задержали.

Ранее Сергей Юшков был судим за кражу и разбой, завербовался на войну, получил помилование и вернулся домой.