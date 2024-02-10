Столтенберг раскрыл, как НАТО наилучшим образом подготовиться к нападению РФ 3 10.02.2024, 14:09

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Йенс Столтенберг

Фото: Charter97.org

Конфронтация может длиться десятилетиями.

Россия перенастроила свою экономку на войну, которая может длиться десятилетиями. Тем временем у стран Североатлантического альянса предприятия по выпуску вооружения до сих пор работают как в мирное время. О том, как нужно действовать союзникам в условиях длительного военного конфликта с Кремлем, объяснил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt.

По мнению Столтенберга, странам НАТО нужно готовиться к длительной войне. Также объяснил, как будет действовать РФ, если победит Украину. По его мнению, в таком случае россияне могут атаковать и члена Североатлантического альянса.

«Мы должны подготовиться к противостоянию, которое может длиться десятилетиями. Если Путин победит в Украине, нет гарантии, что российская агрессия не распространится на другие страны», — привели журналисты слова чиновника.

Лучшая инвестиция на сегодня — это усиление помощи Украине, для чего нужно максимально вкладывать деньги в производство оружия. В мирное время заниматься выпуском оружия можно было медленно, отметил глава НАТО, но сейчас нужно действовать быстрее.

«Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому, как это необходимо во время конфликта».

При этом промышленность, получив заказ от чиновников, должна выпускать вооружение как для Украины, так и для собственных арсеналов.

«Нам нужно быстрее восстанавливать и расширять нашу промышленную базу, чтобы мы могли увеличить поставки в Украину и пополнить собственные запасы», — подытожил Столтенберг.