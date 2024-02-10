Боец ВСУ за один день уничтожил восемь единиц техники РФ 1 10.02.2024, 15:03

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За этот рекорд военный получил звание Героя Украины.

Украинский защитник за день уничтожил восемь единиц техники противника. За это военный получил звание Героя Украины.

Об этом сообщает Армия TV.

Военнослужащий ВСУ Андрей за время службы уничтожил 25 российских танков и другой бронированной техники.

Он установил рекорд - за день защитник «отминусировал» восемь единиц бронетехники оккупантов. За это он получил звание Героя Украины.

Андрей рассказал, что во время своего первого выхода он поразил российский танк Т-90 из «Джавелина». Теперь украинский воин мечтает сбить российский вертолет.