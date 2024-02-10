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Популярная украинская ведущая заявила о готовности идти на фронт

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  • 10.02.2024, 15:22
  • 4,536
Популярная украинская ведущая заявила о готовности идти на фронт

Она уже была там в качестве журналиста.

Украинская журналистка и ведущая Рамина Эсхакзай с начала полномасштабного российского вторжения ездит по горячим точкам и снимает сюжеты о том, что там происходит.

В интервью Александру Волошину она рассказала, что у оккупантов очень много дронов с приборами ночного видения, поэтому они наносят удары везде.

Более того, в ВСУ не хватает людей, чтобы отбивать все вражеские атаки. Поэтому она при необходимости готова взять в руки оружие и пойти на фронт.

«Я даже готова пойти воевать, если нужно. Я знаю, что могу поехать в одну поездку и не вернуться. Я видела это, знаю, что нужны люди на фронте. У меня берут интервью, выкладывают отрывок в TikTok, и пишут комментарий: «А откуда эта накрашенная знает?», а я вернулась из направлений: Соледар, Авдеевка, Бахмут, Купянск, я вижу ситуацию, общаюсь с военными», - рассказала Рамина.

Девушка призвала украинцев активизироваться и донатить.

«Я могу сказать, что война не закончится завтра и послезавтра. Надо готовиться, потому что я доверяю нашим военным. Когда я езжу на фронт, моя жизнь зависит от военных», - отметила Эсхакзай.

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