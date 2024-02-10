Лукашистов напугал бунт работников комбината «Столичный» в Минске 10 10.02.2024, 15:28

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Главе администрации Октябрьского района пришлось оправдываться.

Глава администрации Октябрьского района Минска Геннадий Люботынский прокомментировал ситуацию с работниками рыбоконсервного комбината «Столичный».

Напомним, они собрались возле проходной комбината и записали видео, в котором рассказали о своих проблемах. Без денег люди остаются уже пять месяцев.

«Мы осведомлены о проблеме выплаты заработной платы», — начал оправдываться Геннадий Люботынский.

Чиновник также пообещал, что «в ближайшие дни, понедельник-вторник, будут проведены необходимые встречи и совещания для того, чтобы решить эту проблему».