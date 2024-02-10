BILD: Российские войска перерезали железную дорогу в центре Авдеевки 2 10.02.2024, 15:40

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Немецкий аналитик назвал сражение в городе «Бахмутом 2.0».

Российские войска перерезали железнодорожную линию линию в центре Авдеевки.

Как сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, российские войска продолжают продвигаться в сражении за Авдеевку.

Накануне они достигли железнодорожной линии внутри городской черты, в районе улицы Чистякова.

Таким образом им остается всего 700 метров до Индустриального проспекта — последней дороги, связывающей город с подконтрольной Украине территорией.

Рёпке пишет со ссылкой на украинские источники, что сейчас ВС РФ контролируют 18% территории Авдеевки.

«Украинский беспилотник сбрасывает снаряд за снарядом на шестерых наступающих российских солдат, проходящих 700 метров через Авдеевку. В итоге трое из них (как минимум) ранены дроном. Но нет ни одного украинского солдата, который мог бы противостоять им, движущимся на запад», — комментирует Рёпке одну из видеозаписей.

По его словам, «падение Авдеевки усиливается с каждым днем», а по мере ужесточения уличных боёв соотношение потерь становится все менее выгодным для ВСУ. Поэтому Рёпке называет это сражение «Бахмутом 2.0».