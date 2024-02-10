«Младенец превратился почти в пепел» 4 10.02.2024, 15:53

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Новые подробности гибели семьи в Харькове из-за удара РФ.

Тело младенца, который вместе с другими двумя детьми и родителями погиб в доме в результате пожара , произошедшего из-за российской атаки дронов по Харькову 10 февраля, превратилось почти в пепел.

Об этом сообщил глава Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов на своей странице в Facebook.

«К сожалению. Установить тело младенца на месте невозможно. Температура горения была такой, что кости и тело младенца превратились почти в пепел», - написал он.

Следователи предполагают, что мать держала детей, обнимая и прижимая к груди в ванной комнате. Тело отца нашли в коридоре.

На данный момент на месте пожара работает судебный эксперт-медик. Все, что осталось от пяти тел членов одной семьи собирают и везут в морг на экспертизу.