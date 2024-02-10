Вызывайте санитаров 3 Сергей Фурса

10.02.2024, 16:20

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Фото: Getty Images

Путин утонул в потоке бреда.

Провал путинского интервью с Такером Карлсоном, которое вместо пропагандистского триумфа (как было, например, у Сталина полезными идиотами из США) превратилось в посмешище и ярко засвидетельствовало, как опасна диктатура и система управления, построенная на верности и лояльности, где окружая никогда не отрицают и всегда поддерживают лидера. Опасна для самой себя. И очень неэффективна. Хороший урок для Украины.

Что это могло быть? Это мог быть канал воздействия на консервативную Америку, у которой сейчас нет Рейгана. А есть Трамп. И есть Такер Карлсон, очень влиятельный в сегменте конспирологов. А таковых в США очень много. Он поддерживает все безумные теории заговора и зарабатывает на этом дурацкие деньги.

И вот его интересы совпали с интересами Путина. Он приехал взять интервью, которое должны посмотреть сотни миллионов людей. А Путин мог бы обратиться к этой аудитории. И использовать этот шанс, чтобы сорвать помощь Украине. Продать себя как человека, желающего мира.

Причем у Путина очень много общего с базовой аудиторией Такера Карлсона. Нужно было просто говорить то, что он любит говорить. О заговорах, о консервативных ценностях, тот православный халифат, который он продвигает в России. Место женщины на кухне и в спальне, пусть рождает по 10 детей, геев нужно расстреливать, во всех бедах виновата толерантность и третий гендер, вакцинами чипируют людей и разрабатывают страшные вирусы в биолабораториях под контролем ЦРУ.

Это бы зашло на ура. И сделало бы Путина своим для стандартной аудитории Карлсона. И это было так просто, так органично для Путина.

А что вместо этого? Нудная лекция по истории, которой до этого мучили Макрона. И которую вряд ли может пережить Джек из маленького городка в Огайо или ковбой из Техаса. Похоже, пережил Илон Маск, но он на допинге. 50 минут скучного урока истории, которую аудитория Карлсона и в школе не очень учила. Какая, черт возьми, им разница, кто кого и за что тысячу лет назад, когда по Техасу только индейцы носились и охотились на бизонов? Сколько человек досидело до конца?

А почему? Ибо Путин живет в этом мире. Это ему интересно. Это его фишка. Он говорит не то что нужно, а то, что интересно именно ему.

И когда он только готовился к интервью и попросил своих помощников «а подготовьте мне, пожалуйста, письма Богдана Хмельницкого», надо было уже вызвать санитаров. И говорить ему, что он что-то не то делает. Но кто же решится такое сказать.

Вот и вышло, что вышло. Карлсон получил свои просмотры, а Путин стал посмешищем, фашистом, не только час объясняющим, почему он имеет право оккупировать Украину, но и потом Гитлера оправдывающего. Бинго просто. Да, он, конечно, вскользь упомянул, что не хочет нападать на Польшу (после оправдания такого нападения со стороны Гитлера это было очень в тему) и что у американцев есть свои проблемы. Но это уже было потом. И утонуло в потоке фанатического бреда.

Таким образом, вместо того, чтобы поставить под вопрос помощь Украине и выглядеть миротворцем, он показал себя таким, как он есть. Без купюр. И для нас это хорошая новость. Потому что не реализовался риск, которого многие боялись.

А еще это урок для украинских чиновников. К чему доводит теплая ванна. И чем заканчивается очистка кабинетов власти от людей, которые решаются не соглашаться с первым номером.

Сергей Фурса, «Фейсбук»