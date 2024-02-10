Шесть автомобилей столкнулись на парковке в Минске 10.02.2024, 16:27

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Фотофакт.

Все случилось в субботу, 10 февраля, около 12.00 возле торгового центра «Першы». 29-летний водитель Mercedes двигался по парковке около ТЦ и не справился с управлением, сообщает столичная ГАИ.

Он столкнулся с пятью припаркованными автомобилями: BMW, Renault, Mercedes, Subaru, BMW.

— В результате инцидента водитель автомобиля BMW получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. Шесть автомобилей получили механические повреждения.