«Жить негде, ничего нет»
- 10.02.2024, 17:15
Харьковчанин рассказал, как Россия испортила ему жизнь.
Украинец в отчаянии после последней атаки РФ на Харьков и область. «Не знал, что делать», - говорит мужчина журналистам после того, как оккупанты уничтожили дроном его дом.
Там 67-летний харьковчанин Александр Лагутин прожил вместе с женой более 40 лет. Теперь им негде жить.
«Жить мне негде. Нет ничего у меня, приютит кто-то, думаю. Добрые же люди еще есть», - сказал он «Радио Свобода».
Страшную ночь супруги встретили вместе с собакой. Спастись смогли лишь благодаря сигналу соседей, которые первыми среагировали на опасность. «Они стали нам стучать. Вот тут забор у нас был, и они вот так…», - пояснил украинец.
Когда семья выбежала, у калитки рядом с домом уже поднялся огонь. Украинцы бежали от него огородами, вспомнил мужчина.
«Будем сегодня ходить по дому, что-то там в ванне, может, и сохранилось», - надеется Александр.