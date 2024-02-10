«Жить негде, ничего нет» 10.02.2024, 17:15

фото: УНИАН

Харьковчанин рассказал, как Россия испортила ему жизнь.

Украинец в отчаянии после последней атаки РФ на Харьков и область. «Не знал, что делать», - говорит мужчина журналистам после того, как оккупанты уничтожили дроном его дом.

Там 67-летний харьковчанин Александр Лагутин прожил вместе с женой более 40 лет. Теперь им негде жить.

«Жить мне негде. Нет ничего у меня, приютит кто-то, думаю. Добрые же люди еще есть», - сказал он «Радио Свобода».

Страшную ночь супруги встретили вместе с собакой. Спастись смогли лишь благодаря сигналу соседей, которые первыми среагировали на опасность. «Они стали нам стучать. Вот тут забор у нас был, и они вот так…», - пояснил украинец.

Когда семья выбежала, у калитки рядом с домом уже поднялся огонь. Украинцы бежали от него огородами, вспомнил мужчина.

«Будем сегодня ходить по дому, что-то там в ванне, может, и сохранилось», - надеется Александр.